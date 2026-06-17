“Estamos en una pista de baile, no es un estadio”: Cony Capelli lanzó sus descargos por público que apoyó a Yiego Pizarro

La bailarina hizo hincapié en que hay distintas maneras de apoyar a los participantes de Fiebre de Baile, pero siempre en el marco del respeto, cuidando la concentración de todos.

Este martes, en el último capítulo de Fiebre de Baile, Cony Capelli lanzó sus descargos hacia parte del público que apoyaba a Yiego Pizarro.

Esto, luego de un efusivo vitoreo que generó un momento de tensión en el programa.





“Estamos en una pista de baile, no es un estadio”

Cony compitió en duelos contra Yiego y tras ganar, se rió junto a su bailarín. Al respecto, Diana Bolocco le preguntó si esa era su “risa malévola”.

“Sí, es la risa malévola; siento que hay maneras de apoyar, pero igual hay que hacerlo respetuosamente. Creo que hay maneras y maneras de apoyar a alguien”, expresó Capelli.

En esa misma línea, agregó: “Uno tiene que ser respetuoso con la otra pareja”, mientras que Yiego señaló: “Nunca quisieron pasar a llevarla; es primera vez que vienen, entonces están alegres”.

Pero Cony insistió, argumentando que “estamos en una pista de baile, no es un estadio (…) Uno tiene que concentrarse”.

“Yo siempre apoyo a mis compañeros, pero hay maneras también de hacerlo”, comentó la bailarina.

Por su parte, Yiego expresó: “Le pido disculpas. Nunca hubo mala intención (…) Hay mucha gente que ha venido también varias veces y están alegres; solamente. No es nunca con querer pasar a llevarla a ella”.

Finalmente, Vasco dio su apreciación y comentó: “Te pasaste unos pueblos con las personas porque yo creo que nunca te molestaron en la coreografía, sino que, más bien, apoyaron cuando tenían que apoyar”.

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