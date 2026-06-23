No tiene relación con ella: Dominique Latimore se desmarca de su madre tras conflicto con Oriana Marzoli
La madre de Dominique, Cecilia Navarrete, también confirmó que no mantienen contacto.
Este lunes, Dominique Latimore rompió el silencio y se desmarcó del conflicto que mantiene su madre, Cecilia Navarrete, con Oriana Marzoli.
Cecilia criticó a Marzoli por volver a la televisión tras haberle dicho “mono” a su hija en un reality en 2017.
¿Qué dijo Dominique Latimore?
Es por ello que en el último capítulo de Que Te Lo Digo, Sergio Rojas expuso que Dominique “no quiere comentar absolutamente nada”.
En esa misma línea, agregó: “Me dicen: ‘Dominique ni siquiera tiene contacto con su madre'”, y Cecilia confirmó ese dato.
“Quiero aclarar que no tengo participación ni relación alguna con dichas acciones o declaraciones”, dijo Dominique en su cuenta de Instagram.
Además, hizo hincapié en que “hace 8 años dejé la televisión y nunca más miré atrás y continuaré de la misma manera”.
La modelo dio un giro radical a su vida, por lo que mencionó: “Agradezco el cariño y la preocupación de quienes me han escrito; por mi parte, cuido mucho mi paz, mi corazón y sigo enfocada en el camino y la nueva vida que Dios me ha dado”.
Finalmente, concluyó: “Gracias por su comprensión”.
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