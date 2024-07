Tomás Vodanovic sorprendió a Pamela Díaz con respuesta sobre su vida amorosa: “Son 10 años más” - Chilevisión

El alcalde de Maipú fue el reciente invitado del programa de YouTube de La Fiera, donde habló sobre su vida amorosa y protagonizó varios momentos divertidos con la modelo.

Pamela Díaz desató una ola de comentarios tras entrevistar al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, en su programa de YouTube "Sin Editar".

La modelo e influencer sometió al jefe comunal a su cuestionario, que incluyó preguntas sobre la vida amorosa de la autoridad.

"¿A qué le temes?", fue una de las preguntas de Díaz, a lo que Vodanovic respondió "a ti, es lo que más me ha dado miedo en el último tiempo".

"Pero, ¿por qué? si soy tan simpática", le siguió la Fiera, mientras el alcalde sinceró que tenía una imagen "brígida" de ella.

Coqueta interacción de Pamela Díaz y Tomás Vodanovic

La situación no quedó ahí, ya que los usuarios destacaron una "química" entre Díaz y Vodanovic, luego que protagonizaran coquetas interacciones a lo largo del capítulo.

Todo ocurrió cuando la autoridad de Maipú reveló que tenía dos cuentas de Instagram, una de ellas la utilizaba para conversar con amigos.

En ese contexto, Vodanovic le preguntó cómo lo hacía para interactuar con sus cercanos teniendo millones de seguidores en dicha red social.

"Un amigo no me va a escribir por Instagram, alguien que le gusto sí o me pone corazones", dijo La Fiera, quien después preguntó "¿por qué? ¿Quieres que te siga en el otro?".