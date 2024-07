Habla tiktoker que vivió incómoda entrevista con Federico Sánchez: “Me sentí pasado a llevar” - Chilevisión

Sebastián Ortíz, adolescente de 15 años, se refirió al revuelo que causó un video tratando de entrevistar al arquitecto. "No le tomó el peso", apuntó.

Sebastián Ortíz, joven tiktoker que protagonizó una incómoda entrevista con Federico Sánchez, rompió el silencio tras las críticas contra el arquitecto en redes sociales

En entrevista con Contigo en la Mañana, el adolescente de 15 años se refirió al revuelo que causó un video donde aparece Sánchez cuestionando sus preguntas.

"Tení que hacer mejores preguntas (...) Si usted hace preguntas fomes, malas, básicas y pencas, las respuestas van a ser fomes, malas, básicas y pencas", señaló el reconocido comunicador en el registro.

Habla joven que entrevistó a Federico Sánchez

En conversación con el matinal de Chilevisión, Sebastián afirmó que en ese momento "me estaba riendo y no sabía mucho qué hacer. Era media risa nerviosa, era lo último que esperaba que me pasara en esa entrevista".

"En mi mente tenía que iba a ser bacán, que tenía una historia antigua (que contar) y no fue lo que pasó", señaló Ortíz.

El tiktoker detalló en ese momento se armó un círculo de alrededor de 30 personas. "No estoy acostumbrado a grabar en frente de tanta gente, entonces igual estaba nervioso", declaró.

"En la primera parte de la entrevista la verdad es que estaba bastante divertido. Le seguí el juego, me reí (...) Sentí que en realidad (Federico) estaba puro leseando, no sé si fue mala onda pero varia gente lo interpretó así", agregó.

Respecto a la previa de la polémica entrevista, el joven sostuvo que "tenemos un amigo en común, un fotógrafo, y le pedí que me lo presentara y accedió feliz".

"Llegué con Federico, le pedí 30 segundos y ahí empezó nuestra dinámica. Esos primeros 30 segundos no salieron bien y los 4:20 minutos de la segunda parte tampoco se pudo llegar a nada", relató.

Si bien al principio no tuvo problemas, el influencer cuenta que "cuando se ve que me quita el micrófono me sentí pasado a llevar. No le tomó el peso a mi entrevista, yo creo que dijo 'este es un cabro chico más'".

Asimismo, indicó que Federico Sánchez se comunicó con él por interno para un eventual proyecto juntos. "No me gustaría volver a hacer una entrevista con este personaje", apuntó.

