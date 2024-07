Políglota indonesio se enamoró de Chile y contó por qué se vendrá a vivir al país: “Engancho muy bien” - Chilevisión

Sonny Wilson, un abogado e influencer de 26 años que maneja hasta siete idiomas distintos, conoció el "español chileno" y desde entonces no soltó más a nuestro país. En septiembre vendrá y verá si su estadía será permanente.

Tiene 26 años, es oriundo de Indonesia, durante la pandemia comenzó a estudiar idiomas, conoció el "español chileno" y su vida cambió por completo. A tal punto que podría radicarse en nuestro país.

Es la historia de Sonny Wilson, un joven que además de ser abogado, es un talentoso políglota al dominar hasta siete idiomas distintos. "Vi por Netflix La casa de papel, ahí encontré que el español era muy interesante y busqué aprenderlo", dijo en Las Últimas Noticias.

Así, al dominar el español, italiano, francés, portugués y el alemán, probó suerte con las redes sociales y ahora acumula 377 mil seguidores en Instagram y 211 mil en YouTube gracias a sus divertidas cápsulas.

Indonesio conoció el "español chileno" y le encantó

Sin embargo, es claro al definir cuál fue el más desafiante: "El acento chileno era el más complicado, lo enfrenté como un reto. (...) Es terrible de difícil, poh, jajajá. Al principio era rarísimo. Modifican muchas palabras y lo hacen con términos propios", expresó.

A lo anterior, agregó: "En algún sentido el español chileno parece un poema. Es muy creativo. Me acuerdo de una frase, por ejemplo, que nadie en el mundo entendería: hay que ser Vivaldi, no Pavarotti, jajajá. Aunque uno hable español, eso no se entiende fácilmente".

Fue tal su interés por nuestra cultura que, incluso, a principios de año viajó a Chile para conocer algunos destinos turísticos. "Me gustó mucho la onda del país, caleta. Me gusta la cordillera, vayas donde vayas la puedes ver. Tener esa vista todos los días me encantó", recordó.

Sonny Wilson podría radicarse en Chile

Finalmente, en conversación con el citado medio, junto con confesar algunos de sus elementos favoritos que le hicieron encantarse por nuestro país, adelantó que podría asentarse para siempre en esta larga y angosta faja de tierra.

"A los chilenos les gusta el chiste corto. Sencillo y divertido. Con los chilenos tú puedes sentirte feliz fácilmente. Cuando yo aprendo idiomas, me gusta como el humor de meme, que es chiste corto, entonces como que engancho muy bien", relató, antes de su anuncio.

"Me encanta el país. De hecho, me gusta tanto que me voy para allá", desclasificó. "Voy a ir en las Fiestas Patrias, justo para el 18 de septiembre, la mejor fecha. En un principio me voy a quedar hasta enero por una oportunidad laboral. Y si todo sale bien, me quedo", concluyó.