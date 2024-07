Argentinos se viralizaron por su reacción al comprar en supermercado chileno: “Acá no son una locura” - Chilevisión

"La Turka" y "El Vikingo", las dos personas detrás del canal de YouTube "Nómades Sobre Ruedas", registraron su paso por un local de Curacautín y confirmaron que es más barato que en su país de origen.

Una pareja de argentinos que se hacen llamar con el apodo de "Nómades sobre ruedas" alcanzaron miles de reproducciones en YouTube al mostrar su reacción al conocer los precios de un supermercado en Chile.

Se trata de "La Turka" y "El Vikingo", las dos personas detrás de aquel canal que dejaron todo para "vivir viajando en nuestro motorhome", según describieron. Y ahora, en nuestro país, registraron su paso por la Región de La Araucanía.

"Vamos a ver los precios, acá no son una locura comparado con Argentina", dijo la mujer al entrar al local. "No son baratos, tampoco. Pero no es una locura. Hay cosas que sí (son caras), como la carne, que he visto hasta en $12 mil pesos el kilo", complementó su pareja.

Argentinos compararon percios de Chile con su país

A continuación, ambos fueron recorriendo los pasillos mientras hacían sus opiniones respecto a las diferencias entre ambos países. “El kilo de tomate es 1.990 pesos chilenos, 2.100 pesos argentinos”, dijeron en uno de los primeros productos que observaron.

"Hay que ver cómo hacemos la cuenta, porque si pagas con débito estás en el horno y si pagas con pesos chilenos, acá con 100 dólares tenés 90 mil pesos chilenos", explicó también el youtuber.

Dentro de los elementos que analizaron, estuvo el kilo de limón a $1.590, aceite en oferta a $1.380, una docena de huevos $3.690 y un kilo de pan hallulla a $2.190. Todo esto en la ciudad de Curacautín.

Mostraron la boleta con el monto total de la compra

Uno de los productos que también llamaron la atención a la pareja fue el vino, pues el viajero señaló que "el Misiones de Rengo está inaccesible", por lo que optaron por uno marca 120. "El Gato que estoy tomando ahora esta $2.390", expresó.

¿Cuál fue el balance de la compra? Finalmente, La Turka y El Vikingo mostraron la boleta en el video de YouTube y, junto con asegurar que "hemos comprado de todo", dieron a conocer el monto final.

“Nos costó 43,50 dólares. No sé cuál es el precio en Argentina, el dólar blue ponle 1,200. Gastamos 52 mil pesos (argentinos), finalizó el creador de contenidos.