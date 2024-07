Tiktoker que entrevistó a Federico Sánchez fue contactado por el arquitecto y rechazó inesperada propuesta - Chilevisión

Sebastián Ortiz, el joven entrevistador y creador de contenidos que vivió una incómoda experiencia con la personalidad televisiva, visitó Contigo en la Mañana y ahondó en lo ocurrido, junto con desclasificar inéditos detalles.

Esta mañana, el joven tiktoker Sebastián Ortiz, quien vivió una incómoda situación al entrevistar al arquitecto Federico Sánchez, conversó con Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez y contó detalles sobre el comentado video.

Cabe recordar que el registro comenzó a circular ampliamente en redes sociales debido a que la personalidad televisiva cuestionó duramente las preguntas del comunicador. "Tení que hacer mejores preguntas", fue parte de lo que le dijo.

En consecuencia, los internautas salieron en masa a apoyar al joven creador de contenidos de 15 años y, ahora, participó en el programa Contigo en la Mañana para ahondar en lo ocurrido.

Sebastián Ortiz recordó incómodo episodio con Federico Sánchez

"Me estaba riendo y no sabía mucho qué hacer. Era media risa nerviosa, era lo último que esperaba que me pasara en esa entrevista", reveló en la conversación.

Además, Sebastián recordó que en ese momento se encontraba en un círculo de alrededor de 30 personas. "No estoy acostumbrado a grabar en frente de tanta gente, entonces igual estaba nervioso", confesó.

Si bien al principio no tuvo problemas, el influencer reconoció que "cuando se ve que me quita el micrófono me sentí pasado a llevar. No le tomó el peso a mi entrevista, yo creo que dijo 'este es un cabro chico más'".

Tiktoker desclasificó propuesta del arquitecto tras el incidente

Por otra parte, Ortiz desclasificó que Sánchez lo contactó el mismo día que publicó la primera parte de la entrevista, en vista del alcance y las reacciones que estaba teniendo. "Me habló por privado (...) para poder hacer algo juntos", contó.

Sin embargo, afirmó que la propuesta no fue de su interés y optó por no responder al reconocido arquitecto. "En realidad, ya di la experiencia por pasada y no me gustaría volver a hacer una entrevista con este personaje", aseveró, con una ejemplar madurez.

"Me escribió para que me hablara por privado, por WhatsApp para organizar algo. Pero yo ni le respondí, así que quedó ahí", cerro el tiktoker, junto con comentar con alegría que, tras el incidente, subió de 5.800 seguidores y a más de 21 mil.