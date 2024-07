“Falta de clase”: Américo criticó duramente a Federico Sánchez por entrevista a joven tiktoker - Chilevisión

El reconocido artista de música tropical envió un cariñoso mensaje a Sebastián Ortiz, autor del viral video y, de paso, aprovechó de cuestionar la actitud del arquitecto.

En el marco de la criticada entrevista que concedió Federico Sánchez a un joven y entusiasta tiktoker, Américo se sumó a la polémica para criticar duramente al arquitecto.

En la publicación original de Sebastián Ortiz, el creador de contenidos de 15 años que vivió el incómodo momento, el artista tropical comentó: "Para ser tan joven, te viste y pusiste la madurez, cordura y tranquilidad que permite ver una entrevista que duele”.

El mensaje no quedó ahí y el intérprete se dirigió hacia la personalidad televisiva. “Duele el desatino, la falta de clase y de supuesta experiencia de Federico. Repito, lo haces y lo hiciste MUY BIEN (sic)”, expresó.

Cabe recordar que el registro comenzó a circular en redes sociales debido a que Sánchez cuestionó duramente las preguntas del comunicador. "Tení que hacer mejores preguntas", fue parte de lo que dijo.

Sebastián Ortiz estuvo hoy en Contigo en la Mañana

En entrevista con Contigo en la Mañana, el adolescente ahondó en lo ocurrido y aseguró que "me estaba riendo y no sabía mucho qué hacer. Era media risa nerviosa, era lo último que esperaba que me pasara en esa entrevista".

Si bien al principio no tuvo problemas, el influencer reconoció que "cuando se ve que me quita el micrófono me sentí pasado a llevar. No le tomó el peso a mi entrevista, yo creo que dijo 'este es un cabro chico más'".