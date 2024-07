Federico Sánchez recibió duras críticas tras polémica entrevista en TikTok: “No entienden su humor” - Chilevisión

Un joven realizó un cuestionario al arquitecto para subirlo en TikTok. Sin embargo, la actitud de Sánchez no fue del agrado de los cibernautas.

Federico Sánchez fue criticado en redes sociales luego de protagonizar una polémica entrevista con un joven tiktoker, donde su sentido del humor no fue bien recibido por los seguidores.

El reconocido arquitecto asistió a un evento automovilístico, instancia que el joven entrevistador aprovechó para realizar la dinámica conocida como "ping-pong" de preguntas y respuesas rápidas.

Sin embargo, su video no resultó como esperaba. Federico lo interrumpió en reiteradas ocasiones para corregirlo, sin lograr que contestara alguna de sus preguntas relacionadas al evento.

“Soy muy malo para los ranking, no sé hacerlos, sino me habría dedicado a la ingeniería comercial, no tengo respuesta”, le comentó al tiktoker.

Federico Sánchez recibió críticas

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, alcanzado más de 470 mil reproducciones y donde la mayoría de los usuarios de la plataforma condenaron al arquitecto por su actitud.

“Que ser humano más petulante”, “pensé que era más simpático”, “falta de respeto y falta de empatía”, “el chico súper simpático, no perdió nunca la comportura”, comentaron algunos cibernautas.

En el registro también hubo quienes manifestaron que no se entendió el humor del arquitecto, pero también observaron debió darle consejos de otra manera.

“Es buena onda, la gente no entiende su humor”, “el joven está aprendiendo. Si quería educar, pudo contestar algo simpático en lugar de humillar”, escribieron en la red social.