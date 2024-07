“Exijo respeto como ciudadana“: Nicole Moreno hizo tajante advertencia ante regreso de la farándula chilena - Chilevisión

Luli utilizó sus historias de Instagram para realizar un descargo en contra la farándula chilena a pocos días de que se diera a conocer el bullado quiebre amoroso con su ex pareja.

Tras el bullado quiebre sentimental con Ítalo Grottini, Nicole Moreno utilizó sus redes sociales para realizar una tajante advertencia en relación al retorno de la farándula chilena.

La modelo fitness utilizó sus historias de Instagram para referirse al respecto: “Les quiero decir algo y solo ustedes lo van a saber, si vuelve la farandula aquí en Chile. Sorry, yo me voy del país”.

“Lo digo con mucha convicción, esto es sin editar, sin nada. Estoy ligada al deporte. Entiéndanlo, no se metan más en mi vida privada y menos si van a mentir, por favor”, agregó Luli.

Pero su descargo no terminó ahí, ya que volvió aseverar que abandonaría el país: “Más respeto. Si no me respetaron 16 años, ahora exijo respeto como cualquier ciudadana en este país. Reitero, vuelve la farandula, me voy de Chile”, concluyó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cabe destacar, que Nicole Moreno recientemente entregó declaraciones sobre su quiebre a AR13, donde precisó sobre la polémica de su ex relación: “Gracias a Dios las inversiones que tengo me permiten tener una rentabilidad que satisface mis necesidades y mis gustos“.

Revisa el video a continuación: