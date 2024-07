Confirmó quiebre: Ex pareja de Nicole Moreno alzó la voz tras supuesta pelea en gimnasio - Chilevisión

Ítalo Grottini, quien se hizo conocido como pareja de la modelo fitness, habló del término de su relación y entregó detalles del episodio ocurrido en un gimnasio.

Después de casi tres años juntos, Nicole "Luli" Moreno e Ítalo Grottini pusieron fin a su relación. Pero más allá de la decisión, los rumores comenzaron a tomar fuerza cuando se reveló una presunta pelea a los gritos que ambos habrían protagonizado en el gimnasio.

Lo anterior fue abordado por Grottini, quien en el programa Sígueme confirmó el quiebre y entregó los motivos detrás de esta separación. Una versión que fue parcialmente descartada por la modelo fitness.

¿Qué dijo el ex de Luli sobre el quiebre?

El nutricionista dio a conocer que el término de la relación se remonta al 13 de febrero pasado, sosteniendo que fue él quien tomó la decisión.

Como motivos del hecho apuntó a presuntos episodios de celos y peleas que se profundizaron en el tiempo.

"Todos me acusan de aprovecharme de la imagen de Nicole cuando yo lancé una línea de ropa y suplementos alimenticios, pero yo no pude utilizar a una modelo porque ella no me lo permitió, por eso hice las fotos con ella", explicó Cecilia Gutiérrez, aludiendo a la conversación que tuvo con Grottini.

Respecto del episodio en el gimnasio, Grottini le indicó que se debió al cobro de una deuda que la influencer sostendría con él.

"Hay una deuda importante. Él se acercó a ella para solucionar el tema de la deuda porque no le contestaba sus mensajes. Le ofreció que le pagara en cuotas y Nicole se puso a gritar y se fue a llorar al baño. Por eso se decidió a hablar", contó Gutiérrez al respecto.

La respuesta de Luli por supuesta deuda

Por su parte, Nicole Moreno se refirió escuetamente a esta acusación por la supuesta deuda.

Según mencionó a AR13, "gracias a Dios las inversiones que tengo me permiten tener una rentabilidad que satisface mis necesidades y mis gustos".

Y para cerrar la polémica sentenció que "mi foco hoy está en el deporte y ser un referente de la vida sana y saludable".