“Nos parece grave“: Defensa de Parived salió al paso tras supuesta investigación por estafa en Estados Unidos - Chilevisión

El abogado de Marco Antonio López emitió un comunicado de prensa tras la información revelada por la periodista Laura Landaeta, quien aseguró que Parived estaría siendo investigado por estafa en Estados Unidos.

Tonka Tomicic y Marco Antonio López, mejor conocido como Parived, se han visto envueltos en un nuevo escándalo, esta vez internacional. Luego de que la periodista Laura Landaeta asegurara que estarían siendo investigados por estafa en Estados Unidos.

Así lo reveló la comunicadora en el podcast Bombastic, de Cecilia Guitérrez: ”Te puedo adelantar que en Estados Unidos hay un proceso abierto financiero para investigar los movimientos de plata activos de todos en el Clan Caso Relojes”, comenzó precisando Landaeta.

En relación a si la reconocida ex Miss Chile se encuentra involucrada en la indagación, la periodista especificó que: “A Parived lo incluye, a Tonka no lo sé, porque aún no termino de leer todos los documentos, pero yo creo que sí porque incluye a Parived en sociedades de empresas y las tenía con Tonka”.

También reveló los detalles de cómo se habría generado la bullada denuncia, la cual supuestamente habría sido realizada por una persona de origen norteamericano.

“Esto sería por una denuncia de un ciudadano norteamericano que fue estafado por una de las personas de este grupo. En Estados Unidos ya fue aceptada la investigación porque si hay algo que Estados Unidos no perdona son los delitos económicos”.

“Esta persona que es gringa, no es latina, me contactó por Instagram porque googleando a este lote de gente llegó al libro. Llevo hablando con él mucho tiempo, me ha ido mandando papeles y yo también le he ido mandando cosas”, agregó.

“A él lo estafaron, no quiero decir quién todavía, y en base a eso es que empieza esta investigación. Cuando te investigan todos los delitos que hayas cometido en moneda norteamericana, todo es automáticamente embargable y pertenece a Estados Unidos”, concluyó Landaeta.

La respuesta de la defensa de Parived ante acusaciones

A raíz la mediática noticia, el abogado de Parived emitió un comunicado de prensa, el cual fue publicado por Cecilia Gutiérrez en su Instagram, donde el defensor desmiente la investigación en contra de su cliente.

“Mi representado y esta defensa, no tenemos información ni antecedente alguno sobre una investigación seguida en Estados Unidos en su contra”, comenzó expresando el escrito del abogado Mario Vargas Cociña.

“El Sr. Marco Antonio López Spagui, no ha realizado ningún negocio en Estados Unidos, no ha tenido una sociedad o relación comercial ni actividad económica alguna en Estados Unidos y no posee bienes en dicho país”, agregó.

En esa línea, el defensor de Parived criticó la acusación: “Nos parece grave entregar información y afirmar la existencia de una investigación, la que afecta la honra de mi representado, sin señalar su procedencia ni acompañar antecedentes de esta supuesta investigación, lo que nos impide poder defendernos o realizar descargos”.

“No es razonable, que medios de comunicación reconocidos en nuestro país repliquen sin hacer ejercicio alguno de corroboración o siquiera de análisis de información evidentemente inexacta, que no cita fuente alguna, sin siquiera intentar contactarse con esta defensa o mi representado, para ejercer el derecho a respuesta”, concluyó Vargas.

Revisa el comunicado a continuación: