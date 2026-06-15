“No sentía nada”: Vale Roth se ausentará de Fiebre de Baile y redes sociales tras cuadro de salud

“Me asusté demasiado”, comentó la bailarina, quien tendrá 11 días de licencia médica y luego retomará sus actividades.

Este domingo, Vale Roth alertó a sus seguidores tras ausentarse de Fiebre de Baile y subir una serie de historias en redes sociales desde una clínica.

La bailarina estaba en compañía de su esposo, Miguel de la Fuente, y recibió un tajante diagnóstico que la mantendrá con 11 días de licencia y alejada de las redes sociales.





¿Qué le pasó a Vale Roth?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Vale señaló: “Desde que tiene dos años, la Antonia (hija mayor) está un poquito más difícil, vienen las pataletas y todo eso, y requiere de mucha paciencia”.

En esa misma línea, reveló: “Y hoy día se mandó una que quedé mal, consumida, y nos subimos al auto y empecé a manejar y se me empezó a dormir la cara, me tocaba y no sentía nada, y el brazo izquierdo”.

“Me asusté demasiado. Con Miguel fuimos a dejar a las niñas a la casa de mis suegros y estamos acá en la clínica. Me preocupa el pirigüín, pero sé que está todo bien acá”, comentó Roth.

Valentina se sometió a una resonancia magnética en la zona del cerebro: “Fue un cuadro de estrés y ansiedad, y tengo licencia de 11 días. Así que tengo que tratar de descansar, pero con dos niñas pequeñas es difícil, y embarazada también”, explicó.

“Voy a tratar de tomarme todo más tranqui. Y el baile, la producción se ha portado excelente conmigo, me dijeron que cualquier cosita contaba con ellos y me van a esperar”, concluyó la bailarina.

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