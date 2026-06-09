“¡Estoy feliz, de verdad!”: Vale Roth y Miguel de la Fuente revelaron el sexo de su tercer hijo en Fiebre de Baile

“Lo único que quería era tener otro hijo más con la Valentina”, expuso Miguel de la Fuente, evidentemente emocionado por la noticia.

Este lunes, Vale Roth y Miguel de la Fuente revelaron el sexo de su tercer hijo en el último capítulo de Fiebre de Baile.

Tal como estaba pactado, la pareja hizo el anuncio en vivo, pero el público no contaba con que ellos tampoco sabían el sexo de su bebé.





Vale Roth y Miguel de la Fuente esperan un niño

La feliz pareja contó con la ayuda de la hermana de Valentina, Camila, quien obtuvo el resultado y lo mantuvo en secreto, junto con su familia y una de las productoras de Fiebre de Baile.

Al respecto, tras su presentación en los tríos de baile bajo la lluvia, Valentina y Miguel abrieron la tapa de una gran caja, donde salieron globos azules anunciando que esperan un niño.

“Se va a llamar Raúl, no, mentira, me gusta Benjamin, Vicente, igual nombres comunes”, explicó Valentina entre risas, mientras abrazaba a su pareja y a Daniela Castro.

Por su parte, Miguel declaró: “Lo único que quería era tener otro hijo más con la Valentina y en realidad nos daba lo mismo si era hombre o mujer; queríamos que viniera sano para criarlo bien y con mucho amor”.

“¡Estoy feliz, de verdad! Yo estoy acostumbrada a niñas y no sé qué voy a hacer ahora, pero bien, ahora a buscar nombres, manden ideas no más y a aperrar“, concluyó la bailarina.

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