“No lo puedo creer”: Kel rompe en llanto al recibir anhelado regalo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón

A través de Instagram, la abogada e influencer expresó su emoción tras la sorpresa preparada por sus padres. “No sé cómo explicarles la felicidad. Siento que se me va a salir el corazón y va a explotar por todas partes”, confesó.

Kel Calderón rompió en llanto al recibir un gran regalo por parte de sus padres, Hernán Calderón y Raquel Argandoña.

Se trata de Fargo, un caballo blanco con gris para seguir perfeccionándose en el deporte ecuestre. Desde hace un tiempo, la abogada se ha potenciado en esta disciplina; incluso participó en su primera competencia hace unos meses.

Sin embargo, hasta el momento no tenía un caballo de competición propio. A través de sus historias de Instagram, la abogada publicó un video del momento en que recibe el anhelado obsequio.

En primer lugar, Kel leyó una carta escrita por sus padres, pero como si estuviera hablando el caballo:

“Hola Kel, te contaré que mis abuelitos me compraron para ti. Espero me cuides mucho y ven a buscarme porque estoy solito. La tía Trini me está cuidando. Dale las gracias a ellos, ya que los volviste locos. Para Kel, de sus papitos que la adora. Disfrútalo y cuídate hija”.

Kel Calderón rompe en llanto por regalo de sus padres

Luego, la influencer no pudo aguantar las lágrimas ante tamaña sorpresa. “¡Ay, no lo puedo creer!”, expresó Kel, mientras se llevaba las manos a su rostro.

Luego, reaccionó con un abrazo para Hernán y Raquel. “No lo puedo creer, tengo un caballo” , dijo mientras abrazaba a la jurado de Fiebre de Baile.





Por medio de una publicación en Instagram, Calderón compartió imágenes de su nuevo compañero. “Oficialmente soy mamá de Fargo”, escribió.

“Aún no lo puedo creer. No sé cómo explicarles la felicidad. Siento que se me va a salir el corazón y va a explotar por todas partes“, agregó.

Al cerrar su mensaje, indicó: “Fargo, vamos a ser los más felices del universo. Desde hoy parte nuestra historia juntos. Te lo prometo”.