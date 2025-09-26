 “No corresponden a la realidad”: Marca descarta rumores de supuesto impasse con Kel Calderón - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Árbol cayó sobre auto en plena calle en Ñuñoa: Fuerte viento genera estragos en la capital Se confirma absolución de Jorge Escobar: Corte rechazó recurso de nulidad de juicio por Caso Tomás Por falso testimonio a favor de Martín Pradenas: Fiscalía presenta acusación contra perito $10 mil es el costo: Denuncian venta ilegal de horas médicas por redes sociales ¿Qué pasa con Millaray Huichalaf? Machi imputada por dos muertes no se presentó a audiencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/09/2025 14:53

“No corresponden a la realidad”: Marca descarta rumores de supuesto impasse con Kel Calderón

"Con Kel Calderón hemos trabajado durante muchos años, compartiendo experiencias de marca memorables que reflejan la excelente relación que mantenemos hasta el día de hoy", señalaron desde la empresa.

Publicado por CHV Noticias

Tommy Hillfiger respondió y descartó los rumores que surgieron en redes sociales sobre un supuesto impasse con Kel Calderón.

Al respecto, la marca informó que “queremos aclarar que las versiones que circulan en algunos medios no corresponden a la realidad. Las declaraciones que se nos atribuyen no son ciertas".

"Con Kel Calderón hemos trabajado durante muchos años, compartiendo experiencias de marca memorables que reflejan la excelente relación que mantenemos hasta el día de hoy", indicó de manera oficial Marina Peña, Gerente de Marketing de Tommy Hilfiger Chile.

En la misma línea, sostuvieron que "valoramos profundamente el vínculo construido y reiteramos que siempre estamos abiertos a nuevas oportunidades de colaboración en el futuro”.

Esta comunicación surge luego de que se difundieran en diversas plataformas un supuesto testimonio, que ya fue descartado por la marca, en el que se indicaba que la influencer habría sido "despedida" y se le habrían cerrado oportunidades con la empresa. Esto fue aclarado y desmentido.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas

Antonella Lorena Marín Quintero, actriz, gestora cultural y directora de 46 fue detenida a comienzos de agosto por seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

26/09/2025

¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

26/09/2025

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

26/09/2025

Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT si te corresponde

El Subsidio Familiar está dirigido a madres, padres, tutores, guardadores y personas naturales que tengan niños o adolescentes a cargo. Conoce el monto, la fecha de pago y cómo revisar si lo obtienes con tu RUT.

26/09/2025