“No corresponden a la realidad”: Marca descarta rumores de supuesto impasse con Kel Calderón - Chilevisión

Tommy Hillfiger respondió y descartó los rumores que surgieron en redes sociales sobre un supuesto impasse con Kel Calderón.

Al respecto, la marca informó que “queremos aclarar que las versiones que circulan en algunos medios no corresponden a la realidad. Las declaraciones que se nos atribuyen no son ciertas".

"Con Kel Calderón hemos trabajado durante muchos años, compartiendo experiencias de marca memorables que reflejan la excelente relación que mantenemos hasta el día de hoy", indicó de manera oficial Marina Peña, Gerente de Marketing de Tommy Hilfiger Chile.

En la misma línea, sostuvieron que "valoramos profundamente el vínculo construido y reiteramos que siempre estamos abiertos a nuevas oportunidades de colaboración en el futuro”.

Esta comunicación surge luego de que se difundieran en diversas plataformas un supuesto testimonio, que ya fue descartado por la marca, en el que se indicaba que la influencer habría sido "despedida" y se le habrían cerrado oportunidades con la empresa. Esto fue aclarado y desmentido.