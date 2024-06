Nicole Moreno participará en el evento fitness más importante de Sudamérica - Chilevisión

La exponente del fitness había dado por perdida su posibilidad de participar en el evento debido a las lesiones que generó el choque automovilístico en Vitacura, pero trabajó duro para poder lograrlo.

Este sábado, Nicole "Luli" Moreno se presentará en el NPC Worldwide Sudamérica, la competición fitness más importante de Sudamérica.

La modelo estuvo a punto de no calificar para poder participar en el evento debido a las lesiones que sufrió tras su reciente accidente automovilístico en Vitacura, por lo que detalló todos los esfuerzos que hizo para lograrlo.

El arduo trabajo de recuperación de Luli

"Es el evento más importante de mi disciplina en el continente y estaba en pleno proceso de puesta a punto cuando me ocurrió el accidente. En un momento pensé que no llegaba al sudamericano. Di todo de mí para recuperarme", confesó Nicole Moreno.

En esa misma línea, agregó: "Estaba súper asustada. Después del accidente quedé toda golpeada, no me podía levantar a entrenar, fue duro. Yo le decía a Dios: '¿Por qué ahora? ¿Por qué?' Estaba muy frustrada. Yo soy una deportista, quería dar todo de mí y no podía".

Moreno se presentará en la categoría "bikini fitness", por lo que se preparó durante un año, no sólo cuidando de su alimentación, sino también con casi tres horas de entrenamiento diarias en doble jornada.

Al respecto, señaló: "Estoy orgullosa de mí, es increíble lo que pasó. De estar casi descartada ahora ya estoy lista para la competencia que tanto quería. Una no se da cuenta de las cosas porque pasan tan rápido, pero soy fuerte, resiliente".

Asimismo, Nicole Moreno reveló que durante el proceso de recuperación fueron muchos los profesionales de la salud que le dijeron tajantemente que no podría participar de la competencia, hasta que encontró un traumatólogo que se comprometió con su proceso, sumado a un preparador físico.

"Independientemente de los obstáculos pude conseguir lo que quería. A mí nadie me ha regalado nada en la vida. Todo me ha costado mucho", reflexionó Moreno.

Finalmente, respecto de su desempeño en la competencia, concluyó: "Yo voy a dar lo máximo de mí. Ya estoy acá, me la voy a jugar con todo. Me siento bien, he estado súper emocional por todo lo que me ha pasado y acá en Argentina se han portado increíble conmigo (...) Ojalá pueda ganar por Chile".

Revisa la publicación de Instagram: