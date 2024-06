“Era para ti...”: El misterioso mensaje de Nicole Moreno hacia incógnito seguidor en redes - Chilevisión

La modelo fitness parece ser que estuvo distraída por algo, o alguien, ya que este jueves incluso olvidó la clave para entrar a su departamento, sin embargo, esto no le quitó su felicidad.

Nicole Moreno tiene a sus seguidores de Instagram curiosos ante una serie de historias que publicó recientemente, en donde le hablaba a una persona incógnita.

Si bien no entregó muchos detalles al respecto, la modelo fitness se tomó el tiempo de enviar unas tiernas palabras a este sujeto sin identificar, quien sería muy importante en su vida.

Las misteriosas publicaciones de Nicole Moreno

"Tu apoyo ha sido fundamental en todo este proceso. Gracias", escribió la ex Reina de Viña durante la tarde de este jueves.

Más tarde, Moreno volvió a hablarle a esta persona desconocida, esta vez indicándole que su publicación anterior era para él o para ella.

"Era para ti esta historia, te etiqueté internamente. Espero que guardes la privacidad. Nuevamente, gracias por ser parte de este proceso tan importante para mí", escribió en la segunda ocasión.

Cabe destacar que no se conoce la identidad de la persona a la que hacía referencia Nicole, ni siquiera si se trataría de un hombre o una mujer.

No obstante, pareciera ser que la modelo tiene su mente distraída, ya que hoy mismo tuvo inconvenientes para ingresar a su departamento. "Me olvidé de la clave de acceso a mi apartamento. Mi concentración mental ya no existe, solo corporal", confesó a sus seguidores de las redes sociales.

