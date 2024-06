Rosario Bravo aclara supuesta relación con Daniel Fuenzalida: “No tengo nada que explicar” - Chilevisión

La podcaster se negó a hacerse cargo de los rumores de sus oyentes, sin embargo, intentó dar por cerrado el tema con su respuesta.

El éxito del videocast de Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida despertó las especulaciones de sus seguidores, quienes creen que hay más que una relación laboral entre sus conductores.

Ante esto, Bravo decidió aclarar inmediatamente que ella no tiene ningún tipo de relación, que no sea amistad y laboral, con el ex Huevo.

La aclaración de Rosario Bravo y su relación con el ex Huevo

En el último capítulo del programa Que te lo digo de Zona Latina, se dio a conocer la verdad sobre esta rumoreada relación: “La verdad no sé qué puedo explicar sobre algo que no es real”.

En este sentido, indicó que al iniciar su proyecto ¿Cómo están los hueones?, ella no conocía personalmente a Fuenzalida y desde ahí nació la amistad.

“Si hay gente que cree que por ser amiga de alguien o trabajar con alguien, eso se transforma en una relación más allá, ese no es problema mío”, siguió declarando la comunicadora.

A su vez, ella dijo que está casada desde el año 2019 con el médico Carlos Caorsi, con quien tiene un hijo de 4 años, por lo que no está cómoda con este tipo de malos entendidos.

Para cerrar, Bravo explicó que “con Daniel somos muy amigos. Yo tengo a mi marido y no tengo nada que explicar. No me puedo hacer cargo de todos los comentarios que escribe la gente”.