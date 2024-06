“Orgulloso”: Daniel Fuenzalida emocionó con tierna historia de admiradora que se convirtió en profesional - Chilevisión

El animador y locutor radial compartió un emotivo relato que cuenta su vínculo con Estela Saure, una joven que lo sigue desde los 12 años y que le prometió que algún día serían colegas.

El animador de televisión y locutor radial Daniel Fuenzalida compartió en redes sociales una emotiva historia que involucra a una auditora que la siguió desde los 12 años y ahora se convirtió en profesional.

Se trata de Estela Saure, una joven de 23 años que desde muy temprana edad se convirtió en admiradora del comunicador y, tras varias visitas a su lugar de trabajo, le prometió que algún día seguiría sus pasos hasta convertirse en colegas.

La emotiva historia que une a Daniel Fuenzalida con joven periodista

"En su Enseñanza Media me preguntaba qué estudiar y cuando se decidió por el periodismo me dijo 'cuando me reciba te llevaré el título' y eso ocurrió hoy", contó emocionado en Instagram.

"No puedo estar más feliz y orgulloso de ella, que cumplió su meta y objetivo. Felicitaciones, Estelita, y a brillar con todo en este medio tan lindo y que sé que te apasiona. (...) Graciar por querer compartirlo (este logro) conmigo", expresó también en la plataforma.

La protagonista de esta historia, por su parte, también hizo una publicación, en la que reconoció el apoyo y disposición que brindó el "ex Huevo" desde que descubrió su pasión por las comunicaciones.

Periodista reconoció apoyo y generosidad del "ex Huevo"

"Hace 11 años me abrió las puertas de Radio Activa para conocer la radio por dentro, de ahí nació mi pasión y vocación por este lindo medio, de ahí decidí que me quería dedicar a la radio para toda la vida", relató.

A lo anterior, añadió: "Once años más tarde, aquí estamos, cumpliendo la promesa de llevarle mi título de periodista apenas lo tuviera y con un trabajo estable en radio. Muchas gracias por todo Huevito. Referente y, ahora, colega", cerró el texto.