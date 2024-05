¿Por qué Daniella Campos dijo que Nicole Moreno arriesga demanda tras choque? - Chilevisión

Luego de que la modelo fitness asegurara que el día del accidente el responsable se fue del lugar, Daniella Campos sostuvo que conversó con el aludido y desmintió a Luli.

Daniella Campos reveló un supuesto mensaje que entregó el médico que chocó a Nicole Moreno a mediados de mayo en Vitacura: Desmintió a la deportista en un supuesto comunicado enviado a un programa de farándula.

Luego de que la modelo fitness asegurara que el día del accidente el responsable se fue del lugar, el aludido habría contado a Sígueme que estuvo con Moreno hasta que llegó Paz Ciudadana.

El supuesto desmentido a Nicole Moreno

Según Daniella Campos, quien previamente había acusado a Luli de tongo tras el accidente, provocando una amenaza de demanda por su parte, leyó el presunto mensaje.

"No solo le presté ayuda, sino que toda la contención emocional hasta que llegó Paz Ciudadana, es por eso que ella sabía que yo era doctor, ella sabía mi nombre", relató Campos.

"En ningún momento me moví de lado hasta que llegó Paz Ciudadana, porque ellos andaban con cuello ortopédico y de lo único que ella se quejaba era de dolor cervical", agregó el profesional aludido en voz de Daniella.

Además, Campos comentó que el médico fue trasladado a una comisaría donde se le practicó el alcotest que arrojó 0,0, por lo que no se le realizó alcoholemia.

"Yo como médico no fui llevado a un centro asistencial, porque no tenía ninguna lesión, no tenía alcotest, eso explica por qué me fui a mi casa, porque si se me hubiese arrojado alcohol, Carabineros me habría tomado detenido y al día siguiente me habría formalizado", señaló.

Finalmente, Daniella Campos sostuvo que "el doctor que habría chocado a Luli tiene serias intenciones de entablar una demanda en contra de ella por injurias y calumnias"