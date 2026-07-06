Muere intérprete del éxito de 2011 Party Rock Anthem a sus 37 años

La confirmación de su deceso se hizo a través de un emotivo comunicado en redes sociales.

Este lunes se confirmó la muerte de Lauren Bennett a sus 37 años. La cantante británica es conocida por su participación en el éxito de 2011, Party Rock Anthem de LMFAO.

Dicha colaboración fue un fenómeno en YouTube, lideró las listas en más de veinte países alrededor del mundo y permaneció durante semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100.

Posteriormente, Lauren Bennett formó parte del grupo G.R.L. De hecho, fueron sus propias compañeras de banda las que comunicaron su fallecimiento a través de redes sociales.





En su cuenta de Instagram, las integrantes escribieron: “Nuestros corazones están rotos, no podemos expresar cuánto significó ella para nosotras. Siempre recordaremos el amor, la risa y los incontables recuerdos que nos entregó”.

“Su hermoso espíritu conmovió a muchos y será profundamente querida para siempre. Descansa en paz, querida Lauren “, concluyeron.