“Me estoy quedando...”: Jordi Castell reveló cómo enfrenta el complicado momento personal que atraviesa - Chilevisión

El fotógrafo y comentarista de espectáculos visitó a Diana Bolocco en Podemos Hablar y habló con toda honestidad sobre la andropausia.

El fotógrafo y comentarista de espectáculos Jordi Castell fue uno de los invitados al último capítulo de Podemos Hablar, el estelar de Chilevisión donde también estuvo presente José Miguel Viñuela y Daniela Castillo.

A la instancia llegó dispuesto a hablar sin tapujos de su vida personal y profesional, pues sorprendió al contar que sabe "exactamente" el día y la hora en que "le llegó la vejez" a sus 58 años.

“Ese día me di cuenta de que era la primera vez que yo no podía seguir en un lugar, que es algo muy vergonzoso. "Un lugar con la música muy fuerte. Estoy sordo. Me estoy quedando sordo. Estoy viejo. Estoy sordo", recordó.

Según relató, todo ocurrió en Miami, Estados Unidos, en plena celebración de su cumpleaños. "Recuerdo que entré y dije, no, me quedé sordo, no puede ser. La noche de mi cumpleaños, era la 1:20 am, te lo juro por mis seis animales que tengo".

"Eran las 1:20 am y de repente dije, no tengo nada que seguir haciendo acá. No tengo ganas de bailar, estoy sordo. Me empecé a poner de mal humor… Yo sé que a ustedes cuando les viene la menopausia, les vienen los bochornos…”, explicó.

Jordi Castell y cómo enfrenta la andropausia

Fue así como Castell aprovechó de abordar un tema del cual poco se habla en los medios de comunicación, como lo es la andropausa, que es el proceso por el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad, al igual que otras funciones orgánicas.

"Pues déjame decirte una cosa que es mucho más ingrata, pero silenciosa: se llama andropausia. Esto es lo que nos pasa a los hombres, no te das cuenta", confesó.

"Pero empieza la baja de testosterona y es lamentablemente silenciosa. Más sensible, más irritable…", añadió. Aún así, especificó no estar siendo afectado del todo por dicho problema: "No se nota el Jordito. No se nota el Jordito. Ahora el Jordito está invicto.”