 “Me estoy quedando...”: Jordi Castell reveló cómo enfrenta el complicado momento personal que atraviesa - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta en Chile por peligrosa nueva droga: Puede ser confundida con un sticker Un intenso sistema frontal dejó árboles caídos, calles anegadas y hasta granizos en algunas zonas de Santiago Gendarmería denuncia ante el Ministerio Público ofrenda floral con amenazas hacia un funcionario VIDEO | Casi aplasta a peatones: Registro muestra el momento exacto en que árbol cae sobre camioneta en Ñuñoa Fiscalía logra la extradición de cinco venezolanos desde EEUU: Uno está vinculado al caso de Ronald Ojeda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/09/2025 16:54

“Me estoy quedando...”: Jordi Castell reveló cómo enfrenta el complicado momento personal que atraviesa

El fotógrafo y comentarista de espectáculos visitó a Diana Bolocco en Podemos Hablar y habló con toda honestidad sobre la andropausia.

Publicado por CHV Noticias

El fotógrafo y comentarista de espectáculos Jordi Castell fue uno de los invitados al último capítulo de Podemos Hablar, el estelar de Chilevisión donde también estuvo presente José Miguel Viñuela y Daniela Castillo.

A la instancia llegó dispuesto a hablar sin tapujos de su vida personal y profesional, pues sorprendió al contar que sabe "exactamente" el día y la hora en que "le llegó la vejez" a sus 58 años.

“Ese día me di cuenta de que era la primera vez que yo no podía seguir en un lugar, que es algo muy vergonzoso. "Un lugar con la música muy fuerte. Estoy sordo. Me estoy quedando sordo. Estoy viejo. Estoy sordo", recordó.

Según relató, todo ocurrió en Miami, Estados Unidos, en plena celebración de su cumpleaños. "Recuerdo que entré y dije, no, me quedé sordo, no puede ser. La noche de mi cumpleaños, era la 1:20 am, te lo juro por mis seis animales que tengo".

"Eran las 1:20 am y de repente dije, no tengo nada que seguir haciendo acá. No tengo ganas de bailar, estoy sordo. Me empecé a poner de mal humor… Yo sé que a ustedes cuando les viene la menopausia, les vienen los bochornos…”, explicó.

Jordi Castell y cómo enfrenta la andropausia

Fue así como Castell aprovechó de abordar un tema del cual poco se habla en los medios de comunicación, como lo es la andropausa, que es el proceso por el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad, al igual que otras funciones orgánicas.

"Pues déjame decirte una cosa que es mucho más ingrata, pero silenciosa: se llama andropausia. Esto es lo que nos pasa a los hombres, no te das cuenta", confesó.

"Pero empieza la baja de testosterona y es lamentablemente silenciosa. Más sensible, más irritable…", añadió. Aún así, especificó no estar siendo afectado del todo por dicho problema: "No se nota el Jordito. No se nota el Jordito. Ahora el Jordito está invicto.”

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas

Antonella Lorena Marín Quintero, actriz, gestora cultural y directora de 46 fue detenida a comienzos de agosto por seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

26/09/2025

¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

26/09/2025

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

26/09/2025

Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT si te corresponde

El Subsidio Familiar está dirigido a madres, padres, tutores, guardadores y personas naturales que tengan niños o adolescentes a cargo. Conoce el monto, la fecha de pago y cómo revisar si lo obtienes con tu RUT.

26/09/2025