“Más ordinaria que...”: Sandy Boquita barrió con Edo Caroe tras recordar chiste en Viña 2016 - Chilevisión

Después de ocho años, la modelo y empresaria argentina hizo su descargo contra el exitoso comediante. "La gente ya no perdona esas cosas", apuntó.

Edo Caroe suma nuevas críticas por chistes del pasado. Luego de los dichos de Bastián Paz, ahora la modelo argentina Sandy Boquita recordó cuando la mencionó en su rutina en el Festival de Viña 2016.

Después de ocho años, Sandy hizo sus descargos en el panel del programa "Que te lo digo" de Zona Latina.

“Menos mal que ahora el humor ha cambiado y que la gente ya no perdona esas cosas. Porque en su momento, él estuvo en el Festival de Viña y tiró una broma: Más ordinaria que autógrafo de Sandy Boquita“, rememoró.

Sandy Boquita arremetió contra Edo Caroe

La ex figura farandulera aseguró que las palabras de Edo Caroe crearon un prejuicio sobre ella y aprovechó la instancia para enviar un directo mensaje al humorista.

“De ordinaria, no tengo nada, ni de tonta ni un pelo. Creo que la hice súper bien en Chile, despacito, como hormiguita me hice mi caminito, abrí mi negocio, pasé entre todas las faranduleras de su época y estoy acá todavía, hace once años. Ordinaria creo que no”, apuntó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Asimismo, sostuvo que “uno, cuando va a decir una cosa y es un referente para muchas personas, tiene que tener mucho cuidado con el chiste que hace”.

En ese sentido, la modelo aseguró que en ese momento "no se pudo defender". "¿Por qué tuve que aguantar que alguien me diga ordinaria a través de un chiste y se ría de mí en el Festival de Viña delante de tantas personas? Yo ni siquiera lo conozco, ¿por qué tengo que aguantarlo?".

"¿Tú crees que me pidió disculpas en algún momento? Me lo tuve que aguantar”, lamentó después.