"Soy enfermo pero no h...": Bastián Paz revela desconocido encontrón con Edo Caroe

Bastián Paz reveló un desconocido conflicto que protagonizó con Edo Caroe tras un comentario de este en TV.

Bastián Paz se hizo un nombre en el humor nacional y tuvo una época de bonanza tras destacar en el programa Coliseo Romano y llegar hasta el Festival de Viña del Mar en 2013, donde ganó ambas antorchas y la gaviota de plata.

En el último tiempo el joven oriundo de Quilicura ha estado alejado de la televisión, sin embargo, participó del programa "Todo va a estar bien" de Vía X, donde reveló un desconocido conflicto que protagonizó con otro humorista, Edo Caroe, hace muchos años atrás.

VER MÁS SOBRE SHOW"A Edo Caroe se le subieron los humos, antes teníamos buena onda. Nos conocimos en Coliseo Romano", partió declarando.

"Una vez en un programa tiró un comentario que un senador hablaba igual que yo, y eso no me gustó. En ese mismo programe lo encaré, me pidió disculpas, le dije que eso no se hace… Soy enfermo, pero no hueón", señaló.

Bastián Paz busca una nueva oportunidad en la TV

Hace algunas semanas el humorista apareció en un video donde realiza un desesperado llamado. "Tengo diabetes insípida, histiocitosis x, hipertiroidismo, y una enfermedad metabólica".

Paz le envió el video al periodista Luis Sandoval, donde afirma: "Hola, amigos, yo soy Bastián Paz, espero que se acuerden de mí. Yo cuento chistes y estoy en silla de ruedas ahora porque camino, pero me canso mucho".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por último, señaló que lle gustaría ir a Viña del Mar en silla de ruedas para mostrar los nuevos monólogos y chistes que tiene.