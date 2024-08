Diego Bazaes hizo fuerte mea culpa tras ser eliminado de Gran Hermano: “Todos tenemos demonios” - Chilevisión

El cuarto eliminado de Gran Hermano Chile reflexionó sobre su paso por el reality show y recordó uno de sus momento más polémicos. "Me fallé a mí mismo", afirmó.

Diego Bazaes se convirtió el pasado domingo en el cuarto eliminado de Gran Hermano Chile, en una estrecha votación ante Manuel Napoli.

Este lunes visitó los estudios de Chilevisión para conversar con Diana Bolocco sobre su paso por el reality show, donde hizo un sincero mea culpa sobre uno de sus momentos más polémicos.

El mea culpa de Diego Bazaes

Al ser consultado sobre qué momento destacaría de su participación, el ex jugador prefirió empezar "por lo malo" y recordó su fuerte conflicto con Gran Hermano.

"Me salí de mí mismo en realidad", aseguró Diego, indicando que "en un momento sentí que me estaban retando mucho, no me llevo tan bien con la autoridad desde que soy chico".

"Me estaban retando, retando y retando y sentí en algún momento como que me hicieron quedar de una forma que no lo era. Fallé, me fallé a mí mismo", reflexionó.

En ese sentido, el cantante urbano expresó que "independiente de que yo soy pacífico y que siempre trato de que estén todos bien, todos tenemos demonios y no nos gustaría mostrarlo jamás, menos en la tele".

"Hubo un momento en que sentí que la emocionalidad totalmente me gobernó, me ganó", dijo Bazaes, a lo que Diana le preguntó: "¿te arrepientes de algo, Diego?".

Ante esto, el ex participante respondió: "Me arrepiento de haber insultado a Gran Hermano en su casa, de haber mostrado una faceta tan penca mía. Varias personas puede que la tengan, pero yo no la pude controlar".

