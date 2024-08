Francisco Kaminski arremetió contra usuarios y salió en defensa de Camila Andrade: “Las mujeres que...” - Chilevisión

El locutor radial fue blanco de críticas en su última publicación en redes sociales, donde realizó una romántica dedicatoria a la jugadora de GH. Por lo mismo, decidió responder a algunos seguidores.

Las interacciones de Francisco Kaminski en las redes sociales han dado mucho de qué hablar en el último tiempo, ya que el locutor radial se ha mostrado pendiente del desempeño de su pareja, Camila Andrade, en Gran Hermano Chile.

Fue así como el pasado fin de semana se dedicó a publicar una romántica dedicatoria hacia la ex conductora de TV, junto a imágenes inéditas de su bullada relación que inició en medio de acusaciones de supuesta infidelidad.

"Te extraño también mi amor. Te amo", escribió Kaminski en el post, desatando una serie de comentarios por parte de otros usuarios y usuarias.

Reacciones a la publicación de Kaminski

Como reacción a estas palabras, no fueron pocos los que decidieron increpar al comunicador por el vínculo que sostiene con Andrade.

"¿No te da vergüenza, pastel?", le preguntaron en los comentarios, a lo que el aludido no dudó en responder: "No, ¿y a usted no le da vergüenza meterse en la vida de otra persona?". Una interacción que después fue borrada de la plataforma.

Pero aún hay registros de otros cuestionamientos, tales como "¿y a tu hijo no lo extrañas?" y "las mujeres que codician hombres casados no las quiere nadie". Palabras que también fueron respondidas por Kaminski.

Revisa algunas respuestas acá: