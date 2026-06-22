Maná en Chile: Fecha, venta de entradas y precios de su show en el Estadio Monumental

Ya está confirmado el regreso de la banda mexicana a nuestro país. Revisa acá todo lo que necesitas saber para asistir.

Maná regresa a Chile con su Vivir Sin Aire Tour y la venta de entradas ya tiene fecha para todos los fanáticos de la banda que buscan asegurar su asistencia al show.

El el marco de su celebración de 40 años de trayectoria, esta será la primera vez en que los mexicanos se presenten en un estadio en Santiago.

¿Cuándo y dónde se presentará Maná en Chile?

El concierto de la banda en Chile será el sábado 5 de enero de 2026 y no habrían más fechas. Maná precisó que será el “único show en Chile”.

Así, el conjunto rockero debutará en el Estadio Monumental, tras exitosas presentaciones en recintos como el Movistar Arena y la Quinta Vergara, en el Festival de Viña del Mar.





¿Cuándo es la venta de entradas del show de Maná?

Si deseas comprar entradas para el show podrás adquirirlas mediante el sitio web de Punto Ticket.

La preventa con 20% de descuento será el lunes 29 de junio a las 10:00 , exclusiva para quienes paguen con tarjetas Banco Estado.

La venta general para todo público será el miércoles 1 de julio a las 10:30, o inmediatamente después de agotar la preventa.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

La productora Bizarro Live, en conjunto con Punto Ticket, confirmaron este lunes los precios de las entradas para el concierto de Maná en Chile.

Los valores van desde los $46.000 en Galería, hasta los $276.000 en Primeras filas.

Revisa el mapa del estadio y la lista completa de los precios para Maná