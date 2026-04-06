“Maltratador psicológico”: Francoise Perrot arremetió con todo en contra de su esposo tras presunta infidelidad

La comunicadora se refirió en duros términos a su esposo, Gerardo Rivera, con quien contrajo matrimonio en 2025.

Durante la noche de este domingo, Francoise Perrot encendió las alarmas en redes sociales tras acusar a su esposo, Gerardo Rivera, de haberle sido infiel.

La exintegrante de Mekano se refirió al hombre en duros términos e incluso lo acusó de maltrato psicológico.





¿Qué dijo Francoise Perrot?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Francoise señaló: “En la disco pe… con la que te cruzaste, el super buen marido”.

En esa misma línea, agregó: “El que se las daba de príncipe azul, pero ayer salió y me c… con la mina que se le cruzó ¡Gracias, Dios, por abrirme los ojos!”

“Aprovechador, querías pura tele ¡Nunca me amaste! M… de hombre y maltratador psicológico (…) De la que me salvé”, añadió la comunicadora, quien borró las publicaciones a los pocos minutos, sin entregar mayores detalles sobre lo ocurrido.

Gerardo Rivera es cantante urbano y lleva cuatro años de relación con Francoise, quien es seis años mayor que él.

Contrajeron matrimonio en junio de 2025 y desde aquel entonces, ambos mantienen sus propios proyectos laborales en televisión.

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