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“Maltratador psicológico”: Francoise Perrot arremetió con todo en contra de su esposo tras presunta infidelidad

La comunicadora se refirió en duros términos a su esposo, Gerardo Rivera, con quien contrajo matrimonio en 2025.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Durante la noche de este domingo, Francoise Perrot encendió las alarmas en redes sociales tras acusar a su esposo, Gerardo Rivera, de haberle sido infiel.

La exintegrante de Mekano se refirió al hombre en duros términos e incluso lo acusó de maltrato psicológico.

¿Qué dijo Francoise Perrot?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Francoise señaló: “En la disco pe… con la que te cruzaste, el super buen marido”.

En esa misma línea, agregó: “El que se las daba de príncipe azul, pero ayer salió y me c… con la mina que se le cruzó ¡Gracias, Dios, por abrirme los ojos!”

“Aprovechador, querías pura tele ¡Nunca me amaste! M… de hombre y maltratador psicológico (…) De la que me salvé”, añadió la comunicadora, quien borró las publicaciones a los pocos minutos, sin entregar mayores detalles sobre lo ocurrido.

Gerardo Rivera es cantante urbano y lleva cuatro años de relación con Francoise, quien es seis años mayor que él.

Contrajeron matrimonio en junio de 2025 y desde aquel entonces, ambos mantienen sus propios proyectos laborales en televisión.

Revisa las publicaciones de Instagram:

 

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