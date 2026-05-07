“Maipú los espera”: Alcalde Vodanovic reaccionó a campaña para recibir a BTS en su regreso a Chile

Tras el masivo recibimiento al grupo K-pop en México, el jefe comunal se abrió a la posibilidad de repetir esta hazaña con sus fans chilenos. La agrupación se presentará el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se abrió a la posibilidad de recibir en la comuna al famoso grupo musical BTS, en el marco de su visita a Chile en octubre de este año.

La inesperada invitación del jefe comunal surgió después de que los siete integrantes de la agrupación fueran invitados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al Palacio Nacional, convocando a cerca de 50 mil fans en el Zócalo de CDMX.

Ante esto, la cuenta de Instagram @purplblu publicó una imagen en apoyo de la campaña que iniciaron seguidores del grupo K-pop: “Si el Papa Francisco estuvo en el Templo de Maipú, BTS también”, escribieron en el posteo.





La inesperada invitación de Tomás Vodanovic a BTS

El alcalde Vodanovic comentó la publicación anterior y consideró la opción de recibir a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

“Más que bienvenidos en nuestro hermoso templo. Si vienen a Chile, Maipú los espera con los brazos abiertos” , afirmó la autoridad comunal.

Cabe mencionar que BTS volverá al país con tres conciertos agotados en el Estadio Nacional, programados para los próximos 14, 16 y 17 de octubre en el marco de su gira Arirang.