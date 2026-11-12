Luto en la vecindad: confirman fallecimiento de querida actriz de El Chavo del 8 a los 82 años

El deceso de la intérprete también conocida por su papel en Como agua para chocolate fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores de México, quienes enviaron sus condolencias a la familia y seres queridos.

La noche del miércoles se conoció el fallecimiento de la actriz mexicana Regina Torné a los 82 años, conocida por su papeles en “El Chavo del 8” y “Como agua para chocolate”.

Torné era mayormente conocida en Latinoamérica por su rol en la serie de Chespirito, en la que dio vida al personaje de Gloria .

En la serie, la también conocida como Tía Gloria causaba sensación en la vecindad, incluso Don Ramón era uno de sus mayores pretendientes aunque sin mucho éxito.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) mediante un comunicado en el que expresaron sus condolencias a la familia y seres cercanos de la intérprete.





El deceso de la actriz

Desde la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) lamentaron profundamente “el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico Regina Torné“.

“Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación “, añadieron en el escrito.

Por último, desde la agrupación hicieron llegar su sentido pésame: “Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amigos y compañeros. Expresamos nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz“.