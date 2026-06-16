Luis Jara contó su verdad por drástica salida de EEUU: “No soy culpable de lo que se me acusa”

El cantante y animador de TV reflexionó sobre el problema migratorio que lo obligó a regresar a Chile tras años radicado en Miami. “A mí me hicieron un favor”, aseguró.

Luis Jara volvió a referirse públicamente a su abrupta salida de Estados Unidos y al complejo episodio que lo obligó a dejar Miami para regresar definitivamente a Chile.

El cantante abordó el tema durante su participación en el programa Entre Broma y Broma, conducido por el comediante Luis Slimming, donde reflexionó sobre cómo este proceso terminó cambiando su visión sobre su carrera y su vida personal.

“Lo pasé increíble hasta que Dios quiso lo contrario (…) Uno aprende mucho, porque uno cuando es más joven o incluso grande dice: ‘váyanse todos a la…, me voy a Estados Unidos, agarraré una pega en Univisión, ganaré mis lucas y buenas noches, los pastores’… hasta que el destino te dice otra cosa“, comentó el artista.

“No soy culpable de lo que se me acusa”

En ese sentido, Jara aseguró que con el paso del tiempo ha intentado entender las razones detrás de lo ocurrido. “El destino te dice ‘no es nada la cosa así’. ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Por algo me pasó. Y qué curioso, porque ni siquiera soy culpable de lo que se me acusa, pero hay una fuerza mayor “, afirmó.

“Por eso es un acto de humildad apartarse de la soberbia donde uno se cree dueño de su destino. Todos los seres humanos, más allá de que seamos artistas o no, tenemos ese acto de soberbia”, señaló.





Asimismo, reconoció que el episodio terminó siendo una oportunidad para reencontrarse con su carrera en el país.

“Yo tenía que tomar distancia para entender lo que este país significa para mí (…) A mí me hicieron un favor, porque si no me hubiese pasado eso, no me habría vuelto a Chile y vivir la plenitud de mi carrera acá. Me doy cuenta de que no necesito ningún país aledaño para sentirme bien”, expresó.

La polémica de Luis Jara que marcó su regreso desde Miami

Las declaraciones de Jara se producen más de un año después de que salieran a la luz antecedentes sobre el problema migratorio que enfrentó en Estados Unidos.

En enero de 2025, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló en Primer Plano que la situación se originó tras el evento benéfico “Miami ayuda a Chile”, realizado en marzo de 2024 para reunir apoyo para las víctimas de los incendios de la región de Valparaíso.

Según la comunicadora, dos músicos vinculados al espectáculo fueron sometidos a interrogatorios por parte de las autoridades migratorias estadounidenses debido a inconsistencias en sus declaraciones al ingresar al país.

Posteriormente, la renovación de la visa de talentos especiales de Jara habría sido rechazada por las autoridades, quienes le atribuyeron responsabilidad en el ingreso de personas que presuntamente habrían trabajado de manera irregular en territorio estadounidense.

Pese a la controversia, el intérprete aseguró que atraviesa un positivo momento profesional en Chile. “No es una excusa, porque algunos dirán: ‘Lo echaron y no le queda otra’. No es así, tengo la franqueza de hoy día, a mi edad, decir lo que pienso”, señaló en el programa de Slimming.