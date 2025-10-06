 Exjugadores de Gran Hermano confirmaron su quiebre tras más de un año de romance - Chilevisión
06/10/2025 17:11

Lucas Crespo terminó su pololeo con Maite Phillips: Ex Gran Hermano dio razones del quiebre

El influencer se sinceró a través de una publicación de Instagram con la que quiso motivar a quienes están pasando por una situación similar a la suya.

Publicado por CHV Noticias

Tras más de un año de romance, Lucas Crespo confirmó su quiebre sentimental con Maite Phillips a través de una sentida publicación. 

Los exjugadores de Gran Hermano coincidieron durante su estadía en la casa más famosa del mundo, pero no fue hasta un año después que iniciaron de manera pública su relación. 

Sin embargo, este fin de semana todo cambió luego de una publicación en su cuenta de Instagram que tituló “la vida del hombre soltero, capítulo 1, ahora vivo solo”.

El quiebre de Lucas Crespo y Maite Phillips

En su mensaje, Lucas Crespo transparentó su situación sentimental y señaló que “mi intención con esta línea de videos es motivar a todos y todas aquellas que terminaron sus relaciones a reencontrarse y volver a su mejor versión”.

“La libertad, el espacio, nadie que me dijera que había que cambiar el sillón o que había que comprar plantas, todo pintaba bien”, relató en el video donde mostró su nueva vida sin Maite Phillps.

Pensaba que estaba bien, pero ayer me acosté en mi cama y me sentí solo. Tan acostumbrado que estaba a llegar de entrenar y que me recibieran con un beso, con un abrazo, y ahora nada”, reflexionó.

Ante las consultas sobre el motivo del quiebre, el ex Gran Hermano respondió algunos comentarios de sus seguidores y confesó que la decisión “fue mutua” y que se dio “hace 2 meses”.

