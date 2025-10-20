“Lo mejor que me pasó...”: Hija de Karen Doggenweiler pololea con famoso periodista argentino - Chilevisión

Fernanda Cornejo se desempeña como analista internacional en distintos medios trasandinos, donde conoció a su pololo, un conocido periodista.

La hija de Karen Doggenweiler, Fernanda Cornejo, se encuentra pololeando con un famoso periodista argentino, quien le dedicó una romántica publicación en Instagram.

"¿Lo mejor que me pasó un 17 de octubre? Conocer a esta belleza", fue la publicación que le dedicó Hernán Nucera a la politóloga.

Él es un conocido periodista argentino que trabaja en C5M y el medio independiente Futuro Rock. En ambos lugares comparte con Fernanda, quien se desempeña como analista internacional en el país trasandino.

Si bien la publicación es reciente, en marzo Fernanda ya había publicado una fotografía junto a su pareja y su madre, la animadora chilena.

"El mejor fin de semana en lo que va del 2025, con dos de las personas que más me hacen feliz", escribió en esa oportunidad.

La relación ha despertado la simpatía de los seguidores de los medios en los que trabajan, quienes les han dedicado positivos comentarios como: "Hermosos los dos, cultos, inteligentes. Viva el amor chicos", "está en ustedes la recomposición en la relación afectiva entre naciones" y "¡Hermosa pareja! Los sigo siempre por mi canal favorito", entre otros.