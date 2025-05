“Empezó la cuenta regresiva”: Leo Méndez Jr. anticipa operación a los pulmones a la que se someterá - Chilevisión

El joven de 27 años entregó detalles de la intervención quirúrgica a la que se someterá en los próximos días.

En los últimos días, Leo Méndez Jr. ha estado activo en sus redes sociales publicando actualizaciones de su estado de salud.

En su Instagram, el hijo del artista DJ Méndez reveló que atraviesa un diagnóstico clínico de anorexia nerviosa y, ahora, anunció que se someterá a una operación.

Sin revelar muchos detalles, el influencer reveló que ya tiene fecha para la intervención quirúrgica, orientada a tratar las afecciones en su pulmón y estómago.

"Y empezó la cuenta regresiva. A solo días de someterme a la operación. Muchos nervios, ansias y emociones encontradas", escribió Leo Méndez Jr. en una historia.

Ante la operación, el joven de 27 años valoró el apoyo y compañía de su familia, especialmente de su hermana Steffi Méndez, que lo acompañó en una reunión junto al equipo médico.

"De la mano me tuvo mi hermana mayor, atenta y tomando el control. Haciendo preguntas que se me olvidaban. Mi otra mitad que jamás me soltó de la mano en todo el día", dijo.

Sobre su estado de salud, Leo Méndez Jr. señaló "estar pasando por un momento tan frágil con lo de mi trastorno alimentario, mi cuerpo, mis órganos vitales".

"Estoy bastante seguro del team que estará a cargo de la cirugía, profesionales y de confiar (...) Estoy más que seguro de que todo saldrá a la perfección", cerró.

Mira acá las historias de Leo Méndez Jr. sobre su operación: