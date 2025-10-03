 Joven emprendedora sería la nueva pareja de Gary Medel: Reveladora foto delataría el romance - Chilevisión
Minuto a minuto
Decretan prisión preventiva para mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante “Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante Cinematográfica persecución: Carabineros detuvo a delincuente tras arriesgada huida por Alto Hospicio Tras incendio en Costanera Center: ¿Abrirá sus puertas hoy viernes el centro comercial? “Soy el único que...”: ME-O respondió a críticas de ser “mantenido” y aclaró su renta de $9 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/10/2025 19:12

Joven emprendedora sería la nueva pareja de Gary Medel: Reveladora foto delataría el romance

Cecilia Gutiérrez compartió imágenes de la joven que estaría en una relación con el futbolista de Universidad Católica.

Publicado por CHV Noticias

Gary Medel habría encontrado nuevamente el amor, tras su quiebre con la española Cristina Morales. 

La información la dio a conocer Cecilia Gutiérrez a través de su canal de difusión, donde reveló quién sería la nueva conquista del futbolista de Universidad Católica. 

La panelista de Primer Plano compartió una imágen de Francisca González junto al mensaje “les dejó acá la nueva conquista de Gary Medel”.

También adjuntó una foto de la joven en el que sería el departamento del futbolista, relacionándolo con otra imagen de la ex de Medel en el mismo lugar.

¿Quién es Francisca González?

Francisca González es una creadora de contenido que acostumbra a compartir sobre su vida y viajes a través de redes sociales.

También es emprendedora de la marca Zazazú, una tienda de ropa de confección nacional para la que también suele modelar. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados

Aunque todavía no se ha fijado la fecha del remate, ya se dio a conocer el inventario de bienes incautados con los que el exfutbolista buscará saldar su deuda.

03/10/2025

VIDEO | Costanera Center lleno de humo: Así se ve el interior del centro comercial por incendio

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio al interior del Mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia.

03/10/2025

“Esa es la gran deuda...”: Coté López rompe el silencio por remate de bienes de Luis Jiménez

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó sobre cómo le afectaba el remate de bienes de su exesposo, Luis Jiménez.

03/10/2025

Ganaría millonario sueldo: Aseguran que Kaminski ya tendría nuevo trabajo tras giro laboral

Según dijo Cecilia Gutiérrez, el comunicador también habría conseguido un nuevo préstamo para saldar su "tormento de problemas económicos".

03/10/2025