Joven emprendedora sería la nueva pareja de Gary Medel: Reveladora foto delataría el romance - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez compartió imágenes de la joven que estaría en una relación con el futbolista de Universidad Católica.

Gary Medel habría encontrado nuevamente el amor, tras su quiebre con la española Cristina Morales.

La información la dio a conocer Cecilia Gutiérrez a través de su canal de difusión, donde reveló quién sería la nueva conquista del futbolista de Universidad Católica.

La panelista de Primer Plano compartió una imágen de Francisca González junto al mensaje “les dejó acá la nueva conquista de Gary Medel”.

También adjuntó una foto de la joven en el que sería el departamento del futbolista, relacionándolo con otra imagen de la ex de Medel en el mismo lugar.

¿Quién es Francisca González?

Francisca González es una creadora de contenido que acostumbra a compartir sobre su vida y viajes a través de redes sociales.

También es emprendedora de la marca Zazazú, una tienda de ropa de confección nacional para la que también suele modelar.