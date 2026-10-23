23/ 10/ 2026 14:42

Javiera Parra regresa para mostrar su evolución más íntima | Conversaciones de Pasillo

Javiera Parra, una de las voces más destacadas de la música chilena, es la protagonista de esta edición de Conversaciones de Pasillo. Tras siete años sin lanzar música nueva, la artista habla sobre su regreso con “Cariñar”, un sencillo íntimo que refleja su evolución personal y creativa. Una conversación sobre reinvención, identidad musical, el vínculo con las nuevas generaciones y los desafíos de hacer música en Chile.