Ignacia Antonia sorprende con emotivo homenaje a su guagua: Hija tomó importante decisión

La influencer compartió detalles del proceso y mostró el resultado en sus redes sociales luego de volver a tatuarse tras 18 meses.

Ignacia Antonia sorprendió con un especial gesto que hizo para Amelia, la pequeña hija que tiene fruto de su relación con el cantante urbano AK:420.

La influencer compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram en las que reveló que se realizó un nuevo tatuaje.

Esta vez, la inspiración la tomó de su propia hija, quien según contó, fue la que eligió el diseño que terminó plasmando en uno de sus brazos.





“Fueron 18 meses sin hacerme nada. No es tampoco que quisiera tatuarme pero sí quería hacerme algo que tuviera que ver con mi hija, así que hoy por fin lo vamos a poder hacer. Estoy emocionada y vamos a hacer que mi hija lo escoja“, contó en un video que subió a su canal de Youtube contando más detalles.

Para elegir el diseño, Ignacia Antonia escribió en distintos papeles las opciones y fue la pequeña la que decidió, optando por la segunda opción.

Finalmente, el tatuaje escogido fue la mirada de Amelia que quedó plasmada en un rectángulo en el brazo izquierdo de la creadora de contenido.

“Nunca unos ojitos me habían visto con tanto amor”, escribió Ignacia Antonia.

El tatuaje de Ignacia Antonia