Héctor Noguera en CHV Noticias: “Las cosas se transforman, cambian, toman otras formas, otros rostros” - Chilevisión

El fallecido actor concedió su última entrevista a Chilevisión en 2022, cuando acompañó al periodista Roberto Cox en un recorrido de la sección Taxi Libre de CHV Noticias.

A fines de mayo de 2022, Héctor Noguera participó en Taxi Libre, una sección de CHV Noticias que por aquel entonces conducía el periodista Roberto Cox, y donde trasladaba a celebridades, figuras públicas y de interés a distintos puntos dentro de Santiago.

El trayecto era una excusa para conversar sobre contingencia y, por supuesto, la trayectoria del personaje. Así ocurrió con el actor quien, entre otras cosas, habló sobre su carrera, sus trabajos en televisión, la propuesta de nueva Constitución y su supuesto rol en el gobierno.

Héctor Noguera y el machismo: "Sigue entre nosotros"

"¿Sientes que una teleserie como Machos podría salir al aire el día de hoy en Chile?", fue una de las preguntas que hizo el comunicador al cabecilla de uno de los clanes teatrales más prolíficos que el país haya visto.

"Por supuesto que sí", contestó él. "El machismo, el autoritarismo sigue estando entre nosotros. Sigue estando igual que en esa época", reflexionó a bordo del automóvil.

"No sé si igual... las cosas se transforman, las cosas cambian, toman otras formas, toman otros rostros, pero sí existe, desde luego existe", sentenció.

"La cultura es parte del desarrollo del país"

Por otra parte, el intérprete de Federico Valdivieso en la teleserie Sucupira abordó cómo afectó la pandemia al mundo del arte, la cultura y el espectáculo en el país.

"A la cultura y a las artes también ha afectado la pandemia, porque también, por ejemplo, ha afectado mucho con el tema de los aforos, no todo el mundo puede ir al teatro", dijo por aquel entonces.

A lo anterior, agregó: "Bueno, la actividad artística en Chile siempre ha sido difícil, nunca ha sido fácil. Siempre ha sido una actitud de supervivencia, de existir a pesar de todo lo demás".

"Pero en el caso de la pandemia fue especialmente duro porque se cerraron las salas de teatro y por lo tanto mucha gente que vive del público nos quedamos sin trabajo. Se subestimó tal vez la importancia del rubro cultural, de las artes".

"No logramos que las personas que se dedican a la cultura puedan todas vivir de ello, que sea realmente una profesión. (...) La cultura es parte del desarrollo del país. Y se afecta a la cultura, se afecta el desarrollo del país", reflexionó el actor.

