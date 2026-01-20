Fundación Luksic respondió a críticas por aportes a afectados en incendios: “Concretamos el envío” - Chilevisión

Luego que la propia entidad informara el donativo a traves de sus redes sociales, diversos internautas reaccionaron y aseguraron que los aportes serían pequeños en comparación con otras fundaciones, empresas y organismos.

Usuarios en redes sociales criticaron a la Fundación Luksic luego del anuncio de una donación por los incendios forestales en la comuna de Penco, región del Biobío. Ante esto, respondieron a los comentarios en la misma red social.

Los internautas apuntaron directamente contra la organización no gubernamental por la cantidad del donativo, pues muchos acusaron que sería poco en comparación a otros aportes.

"Hoy concretamos el envío de un camión aljibe de 35 mil litros, que ya está en terreno a disposición de Bomberos de Penco, y ayer entregamos un generador eléctrico a la Municipalidad, para que puedan continuar con su labor", escribió la fundación en su cuenta de X.

¿Qué respondieron los usuarios? "No se esperaba menos. Si pueden hacer más, por favor, háganlo", "harto poca la ayuda. Con todo lo que tiene gracias a está tierra" y "Un empresario (pequeño) ha puesto a disposición ¡¡¡10 camiones aljibes!!!", fueron algunas de las reacciones en la misma plataforma.

Desde la entidad no hicieron caso omiso a las réplicas y, a través de X, respondieron a personas que advirtieron que la donación sería pequeña, asegurando que se encuentran gestionando más aportes.

"Estamos coordinados con autoridades locales para seguir apoyando donde más se necesita. Junto a Fundación Te Apoyamos seguimos entregando colchones y otros insumos de primera necesidad para acompañar esta emergencia", replicaron.

Chile se une para enfrentar esta emergencia🤝Hoy concretamos el envío de un camión aljibe de 35 mil litros, que ya está en terreno a disposición de Bomberos de Penco, y ayer entregamos un generador eléctrico a la Municipalidad, para que puedan continuar con su labor #FuerzaChile pic.twitter.com/4Ai0v23F76 — Fundación Luksic (@FundacionLuksic) January 19, 2026

Eso!!!! Broma!!!! Uds pueden más, mucho más — Chinita🇨🇱 (@CARITOTS_1969) January 20, 2026