“Patético”: George Harris criticó a los chilenos en su regreso a los escenarios - Chilevisión

El comediante venezolano volvió a reclamar contra el público que lo pifió durante su debut en el escenario de la Quinta Vergara, e insistió en que hubo xenofobia.

George Harris reapareció en público tras su fallida presentación en el Festival de Viña 2025, y aprovechó la ocasión para hacer un fuerte reclamo sobre lo que vivió.

El comediante venezolano regresó a los escenarios con un espectáculo que realizó en Miami, ciudad donde está radicado hace varios años, y en donde volvió a denunciar xenofobía tras su paso por la Quinta Vergara.

“¡Qué vaina lo que nos ha pasado! Yo que estaba tan contento que iba para mi vaina, primer venezolano invitado a un festival internacional, yo estaba pletórico, lleno de mí mismo. Estaba tan feliz (...) Uno tiene que reírse de la situación, la gente pensaba que me iba a poner a llorar”, comenzó diciendo en el video que subió a su cuenta de Youtube.

Con respecto a su experiencia frente al "Mounstruo", sin rodeos aseguró que “no se lo recomiendo a ningún comediante del mundo que pase por esa huevonada”.

George Harris criticó al público chileno

Pero su descargo no quedó solo ahí, ya que George Harris profundizó en sus críticas contra el público chileno y las pifias que recibió su show en Viña.

“Yo no tenía ni remota idea de esa vaina que estaba toda montada, una vaina xenofóbica, que odian a los venezolanos, tienen cuatro meses conmigo en pantalla de TV diciendo '¿por qué invitaron a un venezolano?', algo patético, una cosa violenta. No me lo esperaba”, aseguró.

En ese sentido, expuso que “el chileno no sabe que nosotros tenemos el cuero crecido, porque nosotros emigramos, no vivimos en nuestro propio país. A mí no me insultan que me digan veneco. Somos unos venecos, ¿cuál es el pedo? Los medios chilenos han agarrado esa imagen y han hecho lo que me han dado la gana“.

“Agarraste con un comediante para hacer trizas un país entero. Nos metiste a todos en un mismo saco y dijiste ‘este es el culpable de todos nuestros males’. La gente del sur es muy depresiva, nosotros siempre con un merengue, porque nosotros la tristeza la pasamos de manera diferente”, declaró.

Finalmente, aclaró que su descargo no era un método para victimizarse: “Yo no estoy sangrando por la herida. No vamos a seguir hablando toda la vida de un Festival que ya casi nadie ve”.