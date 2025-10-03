“Un sol”: Francisco Pérez-Bannen enterneció las redes con dedicatoria a su hijo por importante logro - Chilevisión

Francisco Pérez-Bannen conmovió a sus seguidores al compartir imágenes del emotivo momento en que su hijo Vicente recibió su título profesional.

El actor publicó una fotografía junto a él durante la celebración, en la que ambos sostenían el diploma que certifica: ‘Vicente Javier Pérez Zanghellini. Título Profesional de Realizador Cinematográfico y Audiovisual. Con distinción’.

El joven completó sus estudios en la Universidad del Desarrollo, institución que organizó un evento especial tras la ceremonia.

En la publicación, Pérez-Bannen acompañó la postal con un tierno mensaje dedicado a su hijo, quien inició su camino en el mundo profesional.