 “Un sol”: Francisco Pérez-Bannen enterneció las redes con dedicatoria a su hijo por importante logro - Chilevisión
Minuto a minuto
Decretan prisión preventiva para mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante “Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante Cinematográfica persecución: Carabineros detuvo a delincuente tras arriesgada huida por Alto Hospicio Tras incendio en Costanera Center: ¿Abrirá sus puertas hoy viernes el centro comercial? “Soy el único que...”: ME-O respondió a críticas de ser “mantenido” y aclaró su renta de $9 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/10/2025 15:59

“Un sol”: Francisco Pérez-Bannen enterneció las redes con dedicatoria a su hijo por importante logro

El actor chileno publicó una fotografía junto a su hijo durante la celebración, sosteniendo el título profesional.

Publicado por CHV Noticias

Francisco Pérez-Bannen conmovió a sus seguidores al compartir imágenes del emotivo momento en que su hijo Vicente recibió su título profesional.

El actor publicó una fotografía junto a él durante la celebración, en la que ambos sostenían el diploma que certifica: ‘Vicente Javier Pérez Zanghellini. Título Profesional de Realizador Cinematográfico y Audiovisual. Con distinción’.

El joven completó sus estudios en la Universidad del Desarrollo, institución que organizó un evento especial tras la ceremonia.

En la publicación, Pérez-Bannen acompañó la postal con un tierno mensaje dedicado a su hijo, quien inició su camino en el mundo profesional.

"Tu inteligencia y sensibilidad, comandadas por tu corazón, seguirán siendo tu camino de plena realización", comenzó escribiendo el actor.

"Serás un Sol en cualquier equipo. Te amo y admiro, amado hijo. Gracias por tanto siempre", finalizó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados

Aunque todavía no se ha fijado la fecha del remate, ya se dio a conocer el inventario de bienes incautados con los que el exfutbolista buscará saldar su deuda.

03/10/2025

VIDEO | Costanera Center lleno de humo: Así se ve el interior del centro comercial por incendio

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio al interior del Mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia.

03/10/2025

“Esa es la gran deuda...”: Coté López rompe el silencio por remate de bienes de Luis Jiménez

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó sobre cómo le afectaba el remate de bienes de su exesposo, Luis Jiménez.

03/10/2025

Ganaría millonario sueldo: Aseguran que Kaminski ya tendría nuevo trabajo tras giro laboral

Según dijo Cecilia Gutiérrez, el comunicador también habría conseguido un nuevo préstamo para saldar su "tormento de problemas económicos".

03/10/2025