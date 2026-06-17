Festival de Viña 2027 confirma sus fechas: Revisa cuándo se realizará el certamen y la Gala

Uno de los festivales latinos más grandes del mundo celebrará su versión número 66 en febrero del próximo año. Una instancia marcada por la música, la cultura y la moda que ya tiene los días marcados en el calendario.

La coordinación del Festival de la Canción de Viña del Mar 2027 dio a conocer las fechas de su próxima edición, con un anuncio que dio inicio a la cuenta regresiva al evento musical más grande de Latinoamérica.

¿Cuándo será la Gala y el Festival de Viña 2027?

La organización del evento anunció que la edición 66° del certamen internacional empezará el viernes 19 de febrero con la tradicional Gala de Viña del Mar.

Tras el fin de semana, el Festival de la Canción se llevará a cabo desde el lunes 22 al sábado 27 del mismo mes.





“Pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo, es una muy buena fecha la que tendrá Viña 2027, lo que permitirá que durante más de una semana la ciudad sea el foco de la música y la cultura latinoamericana ante los ojos del mundo”, declaró la Alcaldesa Ripamonti.

En la misma línea, la autoridad municipal sostuvo que “esto se traduce en más oportunidades laborales para nuestros vecinos, además de seguir posicionando a Viña del Mar como la Capital Turística de Chile, tal como lo hacemos durante todo el año con una agenda permanente de actividades, eventos y atractivos que fortalecen el desarrollo de nuestra comuna”.

¿Quiénes son los animadores confirmados?

El Festival de Viña contará una vez más con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes estarán a cargo de presentar seis días repletos de espectáculo, música y humor tanto de artistas nacionales como internacionales.

Se espera que durante los próximos meses se den a conocer los nombres de los artistas musicales y humoristas que serán parte de Viña 2017.