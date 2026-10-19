Fanny Cuevas renunció a Fiebre de Canto por nuevo desafío en el extranjero: “Es el proyecto de mi vida”

La exchica reality contó que tomó la decisión de dar un paso al costado de la competencia, debido a que necesita dedicarle tiempo a un proyecto personal que tiene en Brasil.

Fiebre de Canto vivió una noche llena de emociones, luego de que Fanny Cuevas anunciara que deja la competencia, tomando a todos por sorpresa.

La participante interpretó Con los ojos cerrados de Gloria Trevi, pero tras su presentación anunció su renuncia al estelar de canto de Chilevisión .

Según explicó, esto responde a un importante compromiso personal y laboral que coincide con la temporada alta de su negocio.





“Para mí es una decisión muy difícil porque me encanta el equipo en el cual estoy”, expresó, asegurando que necesita concentrarse en un hospedaje ubicado en Búzios, Brasil.

Fanny Cuevas explicó su renuncia a Fiebre de Canto

“Yo tengo un gran proyecto, que es el gran proyecto de mi vida, que es mi hospedaje a Marbucios, en Búzios. Y justo estoy topando con la temporada alta”, señaló.

Es por lo anterior que explicó que “entonces yo tengo que estar allá en pie con mi proyecto, con lo que realmente me importa, que es mi negocio” .

Además de explicar los motivos de su salida, Fanny Cuevas manifestó su deseo de que el público recuerde su última presentación en el programa, la que aseguró haber realizado desde el corazón.

“Quería quedarme con la presentación que hice hoy. La hice al corazón y no quiero una evaluación con notas del jurado. Simplemente porque quiero que se queden con lo que presenté”, sostuvo.

La participante también expresó su orgullo por haber llegado hasta esta instancia, reconociendo que el camino no fue fácil y que no se considera cantante profesional.

“Me siento muy orgullosa de haber llegado hasta esta instancia, a pesar de que yo no soy cantante, no canto tan bien“, agregó en su emotiva despedida.