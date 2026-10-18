Lluvia inminente en Santiago: A qué hora comienzan las precipitaciones este domingo

Si bien la jornada dominicial comenzó con cielos despejados, las nubes aumentarán de forma progresiva hasta dejar precipitaciones en gran parte de la zona central del país.

Las lluvias no darán tregua en zona centro-norte del país, pues este domingo iniciará un nuevo sistema frontal que se desarrollará con isoterma cero alta y traerá precipitaciones intensas concentradas en breves periodos de tiempo.

El superávit pluviométrico en las zonas norte y centro ha preocupado a los expertos, pues indica que los suelos se encuentran saturados, lo que podría generar escenarios propicios para nuevas complicaciones.

Por lo mismo, las condiciones meteorológicas mantienen en alerta a las autoridades, ya que las proyecciones apuntan a una importante cantidad de agua caída para un octubre que ya se alzó como el más lluvioso desde que hay registro.

A qué hora llueve hoy en Santiago

Santiago amanecerá con escasa nubosidad, pero las nubes aumentarán progresivamente durante la jornada hasta quedar con cielo completamente nublado durante la tarde en la capital.

Las primeras gotitas y chubascos débiles comenzarán a partir de las 6 de la tarde en la Región Metropolitana, marcando la antesala de precipitaciones más intensas durante la semana, según detalló Andrés Moncada, meteorólogo de Chilevisión.

Para esta jornada dominical se esperan montos bastante débiles, los cuales no superarán entre 1 a 2 milímetros de agua caída, sin descartar truenos aislados.





Lluvia en Los Andes, Vicuña y O’Higgins

Desde Atacama hasta Arica habrá escasa nubosidad: Antofagasta tendrá máxima de 23°C, mientras Arica e Iquique llegarán a 25°C con un mar tibio ideal para la playa.

En los valles de la zona central, como Los Andes, Vicuña y la precordillera de O’Higgins, caerán primeras gotas débiles desde las 18:00 horas, con montos que no superarán los 2 milímetros.

Desde La Araucanía al extremo austral habrá nubosidad parcial. Valdivia alcanzará 22°C, mientras Coyhaique y Punta Arenas registrarán agradables 18°C impulsados por vientos cálidos del este.