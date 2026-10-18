Hombre es detenido por el parricidio de su madre en Pudahuel

El hombre, de 42 años, fue detenido en flagrancia en la comuna de Santiago.

La noche de este sábado la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre de 42 años tras ser identificado como el presunto responsable en la muerte de su madre.

La mujer de 72 años fue encontrada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en Ciudad de Los Valles, en Pudahuel, luego de ser agredida con un elemento contundente.

El jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, José Cáceres, detalló que durante las últimas horas se dio aviso “por el hallazgo de un cadáver de una mujer de la tercera edad“, luego de que familiares la encontran muerta en su vivienda.

Al dirigirse al lugar, personal de investigaciones notificó que la víctima “presentaba lesiones atribuibles a terceras personas“, por lo que la Brigada de Homicidios Metropolitana realizó las primeras investigaciones, conversando con testigos del lugar y revisando cámaras de seguridad que identificaron a su hijo como el presunto autor del parricidio.

Por estos hechos es que el hombre fue detenido en flagrancia en la comuna de Santiago, “conforme a la nueva modificiacion de la ley” y será puesto a disposición de la justicia.