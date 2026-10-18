Rojas Vade reaparece a 7 años del inicio del estallido social: “Mucha gente piensa que soy psicópata”

Ad portas del estreno de un documental basado en su figura y su paso por la Convención Constituyente, el “pelao Vade”, como es conocido popularmente, entregó un duro diagnóstico por el triunfo del Rechazo en 2022.

A siete años del inicio del estallido social, el exconvencional y una de las figuras que marcó aquel periodo, Rodrigo Rojas Vade, reapareció con el estreno del primer adelanto de un documental que recoge el testimonio de sus últimos años.

Se trata de Paria, dirigido por Sebastián Millán y que fijó su estreno para 2027. Allí, el otrora constituyente abordó su participación en la instancia, y confirmó que que llegó al cargo por medio de mentiras, aunque atribuyó su caída a “la élite”.

“Mucha gente piensa que soy psicópata. No, no soy psicópata” , declaró, en el adelanto recogido por La Tercera. “Si hubiese sido psicópata hubiese terminado siendo el presidente de Chile. Un psicópata no tiene empatía”.

Respecto al falso diagnóstico, subrayó que tomó “malas decisiones”: “Nunca quise hacer daño, solo quería ayudar a la causa. En el fondo, creer que todo iba a valer la pena si se lograba la meta“.





Su diagnóstico sobre el triunfo del Rechazo en 2022

En esa línea, si bien reconoció que mintió, acusó “una conspiración de la élite” para acabar con su carrera política. Luego afirmó que, a su juicio, su caso no habría tenido un rol importante en el triunfo del Rechazo a la propuesta constitucional, que ganó con un 62,2% en 2022.

“Para mí, con altura de miras, la Convención se mató a ella misma. Yo siempre dije desde el día uno: “chicos, no es normal que la derecha esté generando este espacio, no es normal que estén tan tranquilos, no es normal que estén tan callados”.

Agregó: “Creo que se pisó el palito en este hiperlibertinaje que dieron los patrones para crear un texto extremadamente progresista, que fue el que sepultó la misma chance de poder ser elegido”.