Temblor hoy 19 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este lunes 19 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 19 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.4

3.4 Hora: 06:20 horas

06:20 horas Epicentro: 66 km al SE de Socaire

66 km al SE de Socaire Profundidad: 233 km

Magnitud: 4.4

4.4 Hora: 04:33 horas

04:33 horas Epicentro: 66 km al SE de Socaire

66 km al SE de Socaire Profundidad: 220 km