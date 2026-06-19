Exparticipante de Gran Hermano anunció su primer embarazo: “Nuestro mejor capítulo comienza ahora”
La influencer compartió la noticia en sus redes sociales junto a imágenes mostrando cómo está viviendo su embarazo desde Tailandia.
El 2026 continúa sorprendiendo con embarazos y ahora fue el turno de una exparticipante de Gran Hermano Chile, quien se convertirá en madre por primera vez.
Esta vez fue Karina Jerez, jugadora de la segunda temporada, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.
La influencer compartió una publicación en su cuenta de Instagram, en la que aparece posando junto a su pareja en diversos paisajes de Tailandia.
“Nuestro amor se desbordó y ahora somos tres. Nuestro mejor capítulo comienza ahora”, escribió mostrando su embarazo.
En su mensaje se mostró feliz por la nueva etapa en su vida y por lo que describió como un regalo de Dios: “Estamos empezando a imaginarte y no podemos esperar para abrazarte“.
“Te esperamos con todo el amor del mundo”, agregó.
Mira el anuncio de Karina Jerez
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