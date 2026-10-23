“Este año tenía algo personal conmigo”: Hija de Gonzalo Ramírez alertó a sus seguidores tras someterse a una operación

Antonia no entregó detalles sobre las razones de la intervención, pero dejó en claro que “salió todo bien”.

Antonia, la hija del periodista Gonzalo Ramírez, alertó a sus seguidores este jueves tras revelar que fue sometida a una operación.

Cabe destacar que Antonia padece diabetes tipo 1 y espera un doble trasplante de páncreas y riñón.





¿Qué pasó con Antonia Ramírez?

A través de su cuenta de Instagram, Antonia se grabó cantando una canción de Sin Bandera y expuso: “Ayer estuve todo el día media mañosita y triste y cantar me hace sentir mejor”.

En esa misma línea, agregó: “Hoy día me operaban, nada atroz, no se asusten. Pero tenía que hacerlo y salió todo bien”.

“Sentía que este año tenía algo personal conmigo, así que Sin Bandera siempre me hace sentir mejor”, comentó Ramírez.

Finalmente, la joven no reveló detalles sobre la intervención quirúrgica, pero sí indicó que deberá comenzar un proceso de recuperación.

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